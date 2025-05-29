Osman Gazi Doğal Gaz Platformu İstanbul Boğazı'ndan Geçiyor

Osman Gazi Doğal Gaz Platformu İstanbul Boğazı'ndan Geçiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin yüzer doğal gaz üretim platformu 'Osman Gazi', İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e yöneliyor. 1 Haziran'da Filyos Limanı'na ulaşması ve Sakarya Gaz Sahası'nda 2026 ortasında üretime başlaması planlanıyor.

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

İSTANBUL - Türkiye'nin enerji alanındaki dev yatırımlarından biri olan yüzer doğalgaz üretim platformu "Osman Gazi", İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde Boğaz'dan geçerek Karadeniz'e doğru yol alıyor. Platform, 1 Haziran'da Filyos Limanı'na ulaşarak Sakarya Gaz Sahası'nda 2026 ortasında üretime başlamayı hedefliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, "Osman Gazi" platformu, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda mevcut günlük 9,5 milyon metreküp olan doğalgaz üretimini iki katına çıkararak 20 milyon metreküpe ulaştıracak. Bu artışla birlikte yaklaşık 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacı karşılanmış olacak. Toplam 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip olan platform, 140 kişilik personel kapasitesine sahip. Platformdan karaya uzanacak olan 161 kilometrelik ana gaz iletim hattı üzerinden işlenen doğalgaz, ulusal şebekeye aktarılacak.

"Osman Gazi" platformunun İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler eşlik ediyor. Geçişin yaklaşık 11 saat sürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ BERKE KAYA - Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük gün geldi çattı! Cristiano Ronaldo resmen açıklanıyor

Büyük gün geldi çattı! Ronaldo resmen açıklanıyor
Kaplıcada uyuyakalan genç hayatını kaybetti

Kaplıcada dehşet! Arkadaşları uyanınca korkunç manzarayla karşılaştı
Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Kalçasından çıkan dolgu görenleri dehşete düşürdü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye astronomik teklif

Fenerbahçe'den De Bruyne'ye astronomik teklif
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Yeni para birimi geliyor! 'Eko' için çalışmalar yoğunlaştı

Çalışmalar hızlandı! Yeni bir para birimi geliyor
Öğrencisini döven öğretmen tutuklandı

Öğrencisini bu hale getiren öğretmen için karar verildi
Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.