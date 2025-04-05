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Nisan Ayında Türkiye'ye Kar Yağdı

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Türkiye genelinde Nisan ayında etkili olan kar yağışı, birçok ili beyaz örtüyle kaplarken sürücüler yolda zor anlar yaşadı. Erzincan, Van, Artvin, Hakkari, Antalya ve Erzurum gibi illerde görüntülenen kar manzaraları dikkat çekti.

İSTANBUL) Türkiye'de Nisan ayında kar sürprizi

İSTANBUL Yurt genelinde düşen sıcaklıkların ardından Nisan ayında kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının ardından iller beyaza bürünürken sürücüler yollarda zor anlar yaşadı. Erzincan, Van, Artvin, Hakkari, Antalya, Erzurum ve Van'ın ilçelerinde yağan kar manzaraları görüntülendi.

Görüntü sıralaması: (0-2.46 Van, 2.46-3.31 Erzincan, 3.31- 3.34 Tunceli, 3.34- 3.42 Erzurum, 3.42- 3.55 Van, 3.55- 4.07 Hakkari, 4.07- 4.24 Artvin, 4.24- 4.41 Antalya, 4.41-5.06 Erzurum)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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