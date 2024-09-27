Nevresim Takımlarındaki Çipler Sosyal Medyada Paniğe Neden Oldu

Film gerçek oldu

Sosyal medyada endişeye sebep olan çipler için gerçek kısa sürede ortaya çıktı

Vatandaş Mehmet Pehlivan: "Sayıyı tespit etme amaçlı kullanılan bir çip, vatandaşlar arasında bizi dinliyorlar endişesine kapılındı"

HATAY - Hatay'da yurtdışından gelen ve afetzede vatandaşlara dağıtılan nevresim takımlarında görülen çip, vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Kendilerinin takip edildiklerini ve dinlendiklerini sanan vatandaşlar, yetkiler tarafından çiplerin tekstil sektöründe ürün sayısını tespit etmek için kullanılan çip olduğu açıklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'a çeşitli ülkelerden yardım ve destek vermeye devam ediyorlar. Depremin vurduğu kentte afetzede vatandaşlara yurtdışından gelen; yorgan, yastık ve nevresim dağıtıldı. Vatandaşlar, nevresim takımlarının içerisinden çıkan çipler karşısındaysa şaşkınlık yaşadılar. Dinlendiklerini ve takip edildiklerini düşünen vatandaşların bu düşünceleri kısa sürede sosyal medyada paniğe neden oldu. Durum üzerine yetkililerden konuyla ilgili içleri ferahlatan açıklama geldi. Depremzede vatandaşlarının takip cihazı olabileceğini düşündükleri çiplerin, aslında RFID (Radio Frequency Identification) teknolojisine sahip sayım barkotları olduğu ortaya çıktı. Nevresim takımlarında çıkan çiplerin radyo frekanslarını kullanarak nesnelerin otomatik sayılmasını sağlayan çipler, olduğu anlaşıldı. Bu barkotların kesinlikle bir takip cihazı olmadığını vurgulayan yetkililer, üretilen oda malzemelerinin bu sistem sayesinde tek bir tuşla sayılmasına yarayan bir teknoloji olduğunu belirtti.

"Sayıyı tespit etme amaçlı kullanılan bir çip, vatandaşlar arasında bizi dinliyorlar endişesine kapılındı"

Tekstil sektöründe sayım için kullanılan çiplerin vatandaşlar arasında endişe oluşturduğunu ifade eden Mehmet Pehlivan, "Yurtdışından gelen nevresim takımları depremzedelere dağıtılmak için mahalle muhtarlıklarına teslim edilmişti. Tekstil ürünlerinde sayısını tespit edebilmek için kullanılan küçük çipleri gören vatandaş tedirgin oldu. Güncel hayatımızda dünyada gelişen bazı olaylar yüzünden insanlar da kendi içinde bu tarz kurgular üretiyor. Tekstilde kullanılan bir çiptir. Milyonlarca adet üretiliyor. Bir tekstilci olarak anında bantlardan geçerken bilgisayar üzerinden sayı tespit etme amaçlı kullanılan bir teknolojidir. Vatandaşlar, bizi uçuracaklar veya bizi dinliyorlar endişesine kapıldı. Bunlar bir kurgudur ama bunlar insanların endişelerinden ve korkulandan dolayı akıllarına gelen ilk şeydi. Bu çipler de bir sıkıntı veya problem yok" ifadelerini kullandı.