MSB: " İsrail'e yönelik etkili adımlar atılmasının gerekliliğini bir kez daha vurguluyoruz"

"İsrail ile Suriye'de çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda, teknik görüşmeler devam etmektedir"

"Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist teslim oldu"

"Askeri heyetimiz Suriye'de askeri iş birliği ve koordinasyon konularında görüş alışverişinde bulundu"

"Türkiye'nin bölgesinde sahip olduğu kritik rolü yok saymaya yönelik çabalar başarısız olmaya mahkumdur"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail ile müzakerelerin devam ettiği süreçte, İsrail'in diplomatlara yaptığı saldırılar ilişkin, "İsrail'e yönelik etkili adımlar atılmasının gerekliliğini bir kez daha vurguluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı.

"Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist teslim oldu"

Terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin tamamen sıfırlanması için devam eden operasyonlara ilişkin bilgi veren Aktürk, "Arama-tarama faaliyetleri kapsamında son bir hafta içerisinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist teslim olmuş, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hale getirilmiştir" açıklamasında bulundu.

"Hudutlarda 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 146 şahıs yakalandı"

Hudutlarda güvenliğin tesis edilmesi kapsamındaki gelişmeleri de aktaran Aktürk, "Üst seviyede güvenliğin tesis edildiği hudutlarımızda ise hafta boyunca; 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 146 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 179 olmuştur. Son bir haftada engellenen bin 443 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde hudutlarımızda engellenen kişi sayısı da 33 bin 627'ye ulaşmıştır. Yine, bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde yaklaşık 13 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Aktürk, Suriye'de istikrarın tesisi ve sığınmacıların gönüllü, güvenli bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile tünel tespit ve imha faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.

"Askeri heyetimiz Suriye'de askeri iş birliği ve koordinasyon konularında görüş alışverişinde bulundu"

Aktürk, Suriye'de kalıcı güvenliğin sağlanması ve Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin artırılmasına yönelik yakın iş birliğinin devam ettiğini sözlerine ekleyerek, "Bu kapsamda; Savunma ve Güvenlik Genel Müdürümüz başkanlığındaki askeri heyetimiz, 20 Mayıs'ta Suriye'ye ziyaret gerçekleştirmiştir. Suriye Savunma Bakanı tarafından kabul edilen heyetimiz, askeri iş birliği ve koordinasyon konularında görüş alışverişinde bulunmuştur" bilgilerini aktardı.

Aktürk, 18'inci Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı'nın tarihine ilişkin de bilgi vererek Konferans'ın 27-29 Mayıs tarihleri arasında Genelkurmay Başkanlığı ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşeceğini kaydetti. Konferansın Balkan ülkeleri arasında dönüşümlü olarak icra edileceğini anımsatan Aktürk, konferansa 10 ülkenin Genelkurmay Başkanı ile NATO üst düzey komutanlarının katılmasının planlandığını dile getirdi.

Aktürk, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun Endonezya Hava Kuvvetleri Komutanı'nın davetlisi olarak 24-29 Mayıs tarihleri arasında Endonezya'ya resmi ziyarette bulunacağını kaydetti.

"İsrail'e yönelik etkili adımlar atılmasının gerekliliğini bir kez daha vurguluyoruz"

İsrail ile müzakerelerin devam ettiği süreçte, İsrail'in diplomatlara yaptığı saldırılar değerlendiren Aktürk, "İsrail'e karşı seslerin yükseldiği ve barış müzakerelerinin devam ettiği bu süreçte, İsrail'in saldırılarını genişletmesi, yoğunlaştırması, toplu katliamlarını sürdürmesi ve diplomatlara dahi saldırması barışa ne kadar uzak olduğunun göstergesidir. Filistinli çocukların ölmesi, insani yardımların girişinin engellenmesi ve kalan Filistin halkının yerlerinden edilmeye çalışılmasına karşı; ateşkesin acil sağlanması ve uluslararası toplumun hukuki ve insani yükümlülükler doğrultusunda İsrail'e yönelik etkili adımlar atmasının gerekliliğini bir kez daha vurguluyoruz" diye konuştu.

"Anadolu Ankası Tatbikatı'na 9 ülke fiili 12 ülke ise gözlemci olarak katılacak"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de başarıyla sürdürdüğünü dile getiren Aktürk, icra edilecek tatbikat ve eğitimlere ilişkin de bilgi verdi. Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

"12-30 Mayıs tarihleri arasında Kayseri'de Erciyes Hava İndirme, 12-23 Mayıs tarihleri arasında Konya'da Uluslararası Anadolu Ankası tatbikatları icra edilmektedir. Katılımcı ülkelerin personel kurtarma unsurları arasında eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmenin amaçlandığı Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatına; ABD, Almanya, Azerbaycan, İtalya, Katar, Polonya, Romanya, Slovakya ve Suudi Arabistan fiili, 12 ülke ise gözlemci olarak katılmaktadır. Ayrıca, Yerinden katılım ile Steadfast Cobalt, Almanya ve Birleşik Krallık'ta Formidable Shield, Belçika'da Snow Master, Norveç'te Steadfast Deterrence, Katar'da Al Adeid Bilgisayar Destekli Komuta Yeri tatbikatlarına katılım sağlanmaktadır. 26-30 Mayıs tarihleri arasında ise Konya'da Türkiye-Azerbaycan Ortak Elektronik Harp tatbikatının yapılması planlanmaktadır."

Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkan ve kabiliyetlerinin artırılması çalışmalarına devam edildiğinin altını çizen Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na muhtelif miktarda, NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı ile, 5,56 mm Piyade Tüfeği'nin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlanarak envantere alındığını kaydetti.

"Suriye ile Türkiye arasında terörle mücadelede iş birliği konuları ele alınmıştır"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise Milli Savunma Bakanlığı heyetinin Suriye'ye yaptığı son ziyaretle ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

19 Mayıs 2025 tarihinde, Milli Savunma Bakanlığı heyetimiz, Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü başkanlığında, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Türkiye ve Suriye arasında savunma alanında iş birliğini güçlendirme, Suriye'nin güvenlik kapasitesini artırma, iki ülke arasında koordinasyonu geliştirme ve terörle mücadelede iş birliği konuları ele alınmıştır. Bu ziyaret, Türkiye-Suriye normalleşme sürecinde önemli bir adım olarak değerlendirilmekte ve bölgedeki istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarımıza katkı sağlamaktadır."

"İsrail ile Suriye'de çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda, teknik görüşmeler devam etmektedir"

Türkiye-İsrail 'Çatışmasızlık Mekanizması' ile ilgili sorular üzerine Bakanlık kaynakları, "Suriye'de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda, teknik görüşmeler muhataplarımız ile koordineli devam etmektedir. Bu konuda daha önce ifade ettiğimiz gibi resmi makamlar dışında yapılan açıklamalar dışındaki haber ve bilgilere itibar edilmemelidir" değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye'nin bölgesinde sahip olduğu kritik rolü yok saymaya yönelik çabalar başarısız olmaya mahkumdur"

Bakanlık kaynakları, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Türkiye'yi AB Savunma Projelerinin dışında bırakma çabalarıyla ilgili "Türkiye'nin bölgesinde sahip olduğu kritik rolü ve Avrupa'nın güvenliği için önemini yok saymaya yönelik çabalar başarısız olmaya mahkumdur. İkili anlaşmazlıkları çok taraflı platformlara taşımak ve ülkemizi dışlamaya yönelik bir tutum sergilemek iyi niyetli olmadığı gibi akıllıca bir adım da değildir. NATO ve AGİT üyesi, AB'nin ise aday ülkesi olarak Türkiye, gelişen savunma sanayisi, bölgesel krizlerin çözülmesinde üstlendiği önemli roller ve güçlü ordusuyla Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye'nin gücünü anlamayanlara anlatmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye ve AB'nin savunma ve güvenlik, terörle mücadele, düzensiz göçün önlenmesi gibi birçok konuda uzun dönemli stratejik çıkarları paylaştığını ifade eden Bakanlık kaynakları, Avrupa güvenliğinin ancak kapsayıcılık, stratejik öngörü ve kolektif dayanışma ile güçlendirilebileceğini, bunun için vizyoner bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Bakanlık kaynaklarından Pontus iddialarına yanıt

Bakanlık kaynakları, Yunan makamlarının 19 Mayıs'ta sözde Pontus iddialarıyla ilgili açıklamalarına ise "Asılsız iddialarla şanlı tarihimizi karalamayı ve milletimizin milli mücadelesine gölge düşürmeyi hedefleyenler ne kadar çabalarsa çabalasın tarih ve hakikat değiştirilemez. Tarihsel gerçekleri çarpıtarak bir soykırım yalanı ortaya atanların gerçekleştirdikleri katliamların vahşeti, bugün hala toplumsal hafızada yer almaya devam etmektedir. Bizleri gerçekleşmemiş suçların faili olarak göstermeye çalışanlar, bu beyhude çabadan vazgeçmeli ve önce kendi tarihlerinin kirli sayfaları ile yüzleşecek cesareti göstermelidir."

ABD'nin ve NATO'nun ülkemize bakışı merak ediliyorsa, ABD Başkanı'nın ve NATO Genel Sekreteri'nin ile ilgili açıklamalarına bakmakta fayda var"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Defender Europe'un alt tatbikatlarından olan Immediate Response 25'in Türkiye'ye karşı yapıldığı ve ülkemizin bu nedenle tatbikata çağırılmadığı gibi iddialara ilişkin şunları söyledi:

"Biz 2020 yılından bu bu yana her sene bu tatbikat ile ilgili açıklamalarda bulunuyoruz. Defalarca bunu anlattık. Bu tatbikatın bir internet sayfası var. Oraya girerseniz bunun ne tatbikatı olduğu, ne maksatla yapıldığı, nerelerde yapıldığı hepsi var. Tatbikata ilişkin basında yer alan iddiaların tümü yalan ve yanlıştır. ABD'nin ve NATO'nun ülkemize bakışı merak ediliyorsa, son dönemde hem ABD Başkanı'nın hem de NATO Genel Sekreteri'nin ülkemiz ile ilgili açıklamalarına bakmakta fayda var. ABD ve NATO için Türkiye'nin ne ifade ettiği defalarca en yetkili kişiler tarafından vurgulanmışken bu tatbikatın Türkiye'yi hedef aldığını söylemek zorlama bir yorumdan ibarettir."