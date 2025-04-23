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Motosikletten Deprem Anlarını Kaydeden Kurye Şaşkınlığını Paylaştı

Motosikletten Deprem Anlarını Kaydeden Kurye Şaşkınlığını Paylaştı
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Sakarya'da motosiklet üzerinde deprem anına yakalanan bir kurye, panik dolu anlarını kaydederek depremi ne olduğunu anlamadan yaşadı. 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından çevredeki vatandaşların uyarılarıyla durumu fark eden kurye, yaşadığı şaşkınlığı kameraya yansıttı.

Depreme motosiklet üzerinde yakalandı: Panik anlarını böyle kaydetti

SAKARYA - Sakarya'da depreme motosiklet üzerinde yakalanan bir kurye panik anlarını saniye saniye kaydetti. İlk başta ne olduğunu anlayamayan ve çevredeki vatandaşların uyarısı ile deprem olduğunu anlayan kurye, "Deprem oluyormuş, hiç anlamadık yolda" ifadeleri ile yaşadığı şaşkınlığını dile getirdi.

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem büyük paniğe yol açtı. Depremden etkilenen illerden Sakarya'da da vatandaşlar sokağa döküldü. Bu sırada bir kurye ise Adapazarı ilçesi Çukurahmediye Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde motosiklet üzerinde hareket halinde depreme yakalandı. Panik anlarını saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, ne olduğunu anlayamayan kuryeyi çevredeki vatandaşların uyardığı ve daha sonrasında yaşanan diyaloglar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SAMET YILDIRIM - Genel
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