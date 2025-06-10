Motosikletin İçine Giren Yılanı Cesur İtfaiye Eri Kurtardı

Motosikletin İçine Giren Yılanı Cesur İtfaiye Eri Kurtardı
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Bursa'nın İznik ilçesinde bir motosikletin motor kısmına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından cesurca çıkarıldı. İtfaiye eri, dar alanlarda elini korkusuzca uzatarak yılanı güvenli bir şekilde doğaya bıraktı.

Motosikletin içine giren yılanı tek hamlede çıkardı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesi sahilinde motosikletin motor kısmına giren yılan hem şaşırttı, hem de tedirgin etti.

Park halindeki bir motosikletin içine giren yılan, çevredekileri endişeye sevk etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinden bir er, büyük bir soğukkanlılık ve cesaretle motosikletin içine giren yılanı aramaya başladı. Dar alanlara elini korkusuzca uzatan itfaiye eri, motosikletin motor kısmında saklanan yılanı büyük bir ustalıkla çıkardı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. İzleyenler, özellikle itfaiye erinin hiçbir koruyucu ekipman kullanmadan gösterdiği cesarete hayran kaldı.

Yılan, doğaya zarar verilmeden güvenli bir alana bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BULDU - Genel
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