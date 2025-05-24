Mobil Vinç İnsan Taşıdı, Olay Anı Kameralara Yansıdı

Mobil Vinç İnsan Taşıdı, Olay Anı Kameralara Yansıdı
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Mobil Vinç İnsan Taşıdı, Olay Anı Kameralara Yansıdı
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Konya'da bir mobil vincin malzeme taşımaktan ziyade bir kişiyi 10-15 metre havaya kaldırması dikkat çekti. Olay anı cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Mobil vinç bu sefer malzeme değil insan taşıdı

KONYA - Konya'da sanayi sitesi içerisinde malzeme taşımak için kurulan mobil vincin bir insanı taşıması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Karatay Sanayi Sitesi Kılınç Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinden malzeme taşımak için mobil vinç kuruldu. Malzemeler taşınmasının ardından çevrede bulunan bir kişi vinçin kancasına çıkmak istedi. Bunun üzerine şahıs vincin kancasında bulunan ipe bağlanarak 10-15 metre havaya kaldırıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülülerde; vincin kancasında sallanan ve yükselen kişi görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - Genel
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