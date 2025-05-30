Miniklerden Ahşaba Hayat Veren Sergi

Miniklerden Ahşaba Hayat Veren Sergi
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Avrupa Birliği destekli eTwinning projesi kapsamında öğrencilerin hazırladığı eserlerin sergilendiği "Bir Tahta Parçasını Nasıl Dönüştürürsün?" sergisi açıldı. Sergi, çocuklara doğal materyallerle üretim yaparak çevre bilinci kazandırmayı amaçlıyor.

Miniklerden ahşaba hayat veren sergi: Avrupa Birliği destekli projesinin sergisi Tatvan'da açıldı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan Sahil Anaokulu öğrencileri, Avrupa Birliği destekli eTwinning projesi kapsamında hazırladıkları eserleri "Bir Tahta Parçasını Nasıl Dönüştürürsün?" sergisinde görücüye çıkardılar.

Tatvan'daki bir alışveriş merkezinde açılışı yapılan sergi, çocukların doğal materyallerle üretim yaparak çevre bilinci kazanmalarını amaçlarken, bu proje Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ışığında tasarlanarak 0-6 yaş grubundaki çocukların yaparak öğrenme sürecine katılmalarını sağlamak üzere uygulandı. Proje kapsamında çocuklar; ahşap çubuklar, tahta parçaları, kütükler, dal parçaları, kürdanlar ve kozalak gibi çeşitli doğal atıkları kullanarak birbirinden etkili ürünler ortaya koydu. Sadece yerel değil, Kuzey Makedonya, Hırvatistan, Romanya, Ürdün ve Litvanya gibi ülkelerden de okullar projeye ortak oldu. Böylece öğrenciler kültürler arası etkileşimle hem kendi eserlerini tanıtma hem de farklı ülkelerdeki çocukların çalışmalarını görme fırsatı yakaladı. Projenin dikkat çeken bir diğer yönü ise STEM, P4C, SOT ve kodlama gibi yenilikçi eğitim yaklaşımlarını bir araya getirmesi oldu. Bu yöntemlerle desteklenen proje, çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklerken, öğretmen ve velilerin işbirliğiyle çok yönlü bir öğrenme ortamı sundu.

Serginin açılışında konuşan Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, projenin çevre dostu eğitim anlayışıyla yapılandırıldığını belirterek, "Doğal materyaller, çocuklarımızın hayal gücünü serbestçe kullanmalarına imkan tanırken, onları zararlı mikro plastikten uzak tutarak sağlıklı bir öğrenme ortamı sunuyor. Bu materyallerle çocuklar sadece üretmiyor; aynı zamanda çevreye karşı duyarlı, düşünen ve sorgulayan bireyler olarak gelişiyor" dedi.

Ahşap malzemelerin çocukların dokunma, görsel ve işitme duyularını uyararak duyusal gelişimlerini desteklediğini belirten Uludağ, projenin duygusal ve sosyal açıdan da fayda sağladığını vurguladı.

Velilerin sürece aktif olarak katılım sağlaması ise çocukların öğrenme deneyimini daha da pekiştirdi. Sergi sonunda proje kapsamında emeği geçen öğretmenler, öğrenciler ve veliler büyük bir gurur yaşarken; etkinliğe katılan protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler hatıra fotoğrafı çektirerek bu anlamlı anı ölümsüzleştirdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, miniklerin doğayla iç içe ve bilinçli bir öğrenme süreciyle neler başarabileceklerini gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN OKAY - Genel
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