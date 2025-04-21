MHP'den Devlet Bahçeli'ye Dikkat Çeken Paylaşım

MHP'den dikkat çeken paylaşım: "Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var"

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP), sosyal paylaşım sitesinden dikkat çeken "Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var" başlığıyla Devlet Bahçeli paylaşımı yaptı.

MHP'nin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yürüme görüntüsü "Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var" notuyla paylaşıldı.