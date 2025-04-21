MHP'den Devlet Bahçeli'ye Dikkat Çeken Paylaşım
Milliyetçi Hareket Partisi, sosyal medya üzerinden Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yürüyüş görüntülerini 'Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var' notuyla paylaştı.
MHP'den dikkat çeken paylaşım: "Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var"
ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP), sosyal paylaşım sitesinden dikkat çeken "Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var" başlığıyla Devlet Bahçeli paylaşımı yaptı.
MHP'nin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yürüme görüntüsü "Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var" notuyla paylaşıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ERDOĞAN - Genel