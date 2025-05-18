Metrobüs şoföründen "pes" dedirten duyarsızlık kamerada

Metrobüs şoföründen 'pes' dedirten duyarsızlık kamerada
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İstanbul'da bir metrobüs şoförünün seyir halindeyken yolcuyla sohbet edip cep telefonuyla ilgilenmesi, diğer yolcuların tepkisine yol açtı. O anlar bir yolcu tarafından kaydedildi.

Metrobüs şoföründen "pes" dedirten duyarsızlık kamerada: Seyir halinde sohbet edip cep telefonu ile ilgilendi
İSTANBUL - İstanbul'da bir metrobüs sürücüsünün seyir halindeyken hem yolcuyla uzun süre sohbet etmesi, hem de cep telefonuyla ilgilenmesi bir yolcunun tepkisine neden oldu. Bu duruma kayıtsız kalmayan yolcu o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Olay dün saat 18.30 sıralarında Küçükçekmece mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Metrobüs sürücüsü, seyir halinde iken yanında bulunan yolcu ile uzun süre sohbet etti. Yolcunun durakta inmesinin ardından diğer yolcular duruma tepki gösterdi. Tepkilere rağmen duyarsızlığı devam eden metrobüs sürücüsü, bu defa ise cep telefonu ile ilgilenmeye devam etti. O anlar fark eden bir yolcu, metrobüs şoförünü cep telefonu ile kayıt altına aldı. Görüntülerde, sürücünün seyir halinde olmasına rağmen yolcu ile uzun süre muhabbet ettiği, yolcu indikten sonra da cep telefonu ile ilgilenerek araç kullanmaya devam ettiği görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK - Genel
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