Mersin Plajlarında Bayram Yoğunluğu

Mersin Plajlarında Bayram Yoğunluğu
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Mersin'in Silifke ilçesindeki plajlarda Kurban Bayramı dolayısıyla büyük bir hareketlilik yaşandı. Yerli turistler plajları doldurdu, esnafın yüzü güldü.

Mersin plajlarında bayram bereketliliği yaşandı

MERSİN - Doğu Akdeniz'in önde gelen turizm merkezlerinden Mersin'in Silifke ilçesindeki plajlarda, bayram tatili dolayısıyla hareketlilik yaşandı. Kurban Bayram tatili, Mersin esnafında doping etkisi oluşturdu. Tatil süresince sahil İlçesi olan Silifke'yi yerli turist ziyaret ederek alışveriş yaptı.

Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının 26 dereceyi bulduğu ilçedeki plajlar, tatilini deniz kıyısında geçirmek isteyen tatilcileri ağırladı. Kurban Bayramı tatili turizmcilerin ve esnafın yüzünü güldürürken, Silifke İlçesine bağlı Narlıkuyu, Atakent, Kapızlı, Taşucu, Boğsak, İncekum ve Yeşilovacık bölgesindeki sahil ve otellerinde yaşanan turist yoğunluğu, tatilcilerin arabada ve sahilde uyumalarına neden oldu.

Tatil için Mersin'in İlçelerini tercih eden yerli turistlerin, boş buldukları yeri konaklama yerine çevirince ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Tatil için Taşucu sahilini tercih eden Coşkun Şener, "Bugün bayramın dördüncü günü. Arkadaşlarla tatilin tadını çıkarıyoruz. Hava sıcak, bizlerde denize girerek serinliyoruz" dedi.

Taşucu sahilinde esnaf olan Ferdi Çıra ise, "Bayram tatilini yoğun bir şekilde geçirdik. İnşillah sezon böyle olur. Bayram tatilinde esnafların yüzü güldü diyebiliriz. Temennimiz sezonun daha iyi geçmesi" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ŞENGİ - Genel
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