Mattia Ahmet Minguzzi davasında sanıklar üçüncü kez hakim karşısında

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Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasında, 2 sanık 3. kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, çocuğa karşı kasten öldürme suçundan 24'er yıl hapis cezası isteniyor.

Ahmet Minguzzi davasında sanıklar 3. kez hakim karşısına çıktı

İSTANBUL - Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin 2 sanık, üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'ninölümüyle ilgili 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapsi istenen 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kartal'daki Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu suça sürüklenen çocuklar U.B. ve B.B. katılırken, Minguzzi'nin ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Kapalılık ve gizlilik kararı bulunduğundan izleyiciler ve basın mensupları salona alınmadı. Duruşmaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, CHP Genel Başkan Yardımcısı 14. Dönem Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, CHP Halk Partisi Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez katıldı.

Aileye destek olmak için adliyeye gelen çok sayıda vatandaş, ellerinde Mattia Ahmet'in fotoğraflarının bulunduğu pankartları taşıyarak, 'sokakta katil istemiyoruz' sloganları attı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE SERTDEMİR - Genel
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