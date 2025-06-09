Marmaris'te Kurban Bayramı Dönüş Yoğunluğu

Marmaris'te Kurban Bayramı Dönüş Yoğunluğu
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Marmaris'te Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte tatilcilerin dönüş trafiği yoğunlaşıyor. İlçeye giriş yapan araç sayısı 53 bine ulaşırken, çıkış yapan araç sayısı 49 bin olarak kaydedildi. Emniyet ekipleri, trafik akışını sağlamak için ana noktalarda görev yapıyor.

Marmaris'te tatilciler dönüş yolunda: Trafik yoğunluğu devam ediyor

MUĞLA - Muğla'nın gözde turizm ilçelerinden Marmaris'te, Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte dönüş yoğunluğu başladı. Arefe gününden itibaren ilçeye tatil amacıyla gelen binlerce araç, bayramın son gününde geri dönüşe geçti.

Tatil boyunca otellerin dolduğu, sahillerin kalabalıklaştığı Marmaris'te dönüş hareketliliği etkisini gösteriyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oluşabilecek trafik aksamalarının önüne geçebilmek için kavşak ve ana noktalarda görev alarak yönlendirme yapıyor. İlçede özellikle ana arterlerde ve çıkış güzergahlarında zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayram süresince Marmaris ve Datça'ya toplam 53 bin araç giriş yaparken, şu ana kadar 49 bin aracın ilçeden çıkış yaptığı bilgisine ulaşıldı. Yetkililer, dönüş trafiğinin geç saatlere kadar süreceğini öngörürken, sürücülere dikkatli ve sabırlı olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL - Genel
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