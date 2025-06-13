Marmaray'da çocuklarının yanında babayı darp eden şahsın iddianamesi hazırlandı Marmaray'da çocuklarının yanında babayı darp eden şüpheliye 4,5 yıl hapis istemi

İSTANBUL - Marmaray'da çocuklarının yanında Deniz Eroğlu'na yumruk attığı için tutuklanan saldırgan Ekrem Dur hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Dur hakkında, "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Maltepe Marmaray'da yaşanan olayda, 2 çocuğu ile trene binen baba Deniz Eroğlu kapı önünde bekleyen bir Zehra A. ile tartışma yaşamış ve daha sonra diğer vatandaşların olaya dahil olmasıyla olay kavgaya dönüşmüştü. Çocuklarının yanında saldırıya uğrayan baba Deniz Eroğlu kendisine yumruk atan Ekrem Dur'dan şikayetçi olması üzerine saldırgan gözaltına alınmış ve Ekrem Dur 'Kasten Yaralama' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.Hazırlanan, iddianamede, müşteki hakkında alınan 4 Mayıs 2025 tarihli Adli Tıp Kurumu raporunda, basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek, vücudunda kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralandığının belirtildiği ifade edilerek, şüpheli Ekrem Dur'un, "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.