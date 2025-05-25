Lodosun Ağaçları Devriltti, Otomobil Hasar Gördü

Lodosun Ağaçları Devriltti, Otomobil Hasar Gördü
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde lodosun etkisiyle kökünden sökülen ağaç, park halindeki aracın üzerine düştü. Olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kökünden sökülen ağaçlar otomobilin üzerine devrildi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde lodosun etkisiyle kökünden sökülen ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Alibeyköy mahallesinde bulunan Hayvan pazarı mevkiinde meydana geldi. Sürücü 16 J 9829 plakalı otomobilini, yolun kenarına park edip kurbanlık hayvan bakmak için hayvan pazarına girdi. O sırada etkili olan lodosun etkisiyle ağaç kökünden çıkarak park halindeki aracın üzerine devrildi.

Ağacın altında kalan aracı gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motorlu testere ile ağacı parçalayıp aracı çıkardılar. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - Genel
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