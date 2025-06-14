Leylek ve Kartalın Yılan Avı Görüntülendi

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Leylek ve Kartalın Yılan Avı Görüntülendi
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Bursa'da havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılanlar, leylek ve kartallar tarafından avlandı. Leylek, yılanı midesine indirirken, kartal ise yılanı havada taşıdı. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Leylek ve kartalın yılan avı kamerada

Zehirli olup olmadığına bakmadan yılanı midesine indirdi

BURSA - Bursa'da havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılanlar vatandaşları tedirgin ederken, leylek ve kartallar zehirli olup olmadığını umursamadan yılanları midesine indirdi.

Bursa'da hava sıcaklığı sebebiyle ortaya çıkan yılanlar, vatandaşları tedirgin etti. Kimi itfaiye ekiplerini çağırıp yakalanmasını beklerken, kimi ise arabasından bile inmeden yoluna devam etti. Leylek köyü Karaağaç'ta bir leylek gördüğü yılanı tek hamle ile midesine indirdi. O anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kayda alındı.

Bir başka görüntüde ise, kartalın ağzıyla tuttuğu yılanı havada süzülerek gezdirmesi dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR - Genel
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