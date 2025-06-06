Kurban Kokusu Kurtu Mahalleye İndirdi

Kurban Kokusu Kurtu Mahalleye İndirdi
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Gümüşhane'de kurban kesimi sonrası et kokusu alan bir kurt, sabah saatlerinde şehir merkezine kadar indi. Mahalledeki görüntüler cep telefonu ile kaydedildi.

Kurban kokusunu alan kurt mahalleye indi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de kurban kesimi sonrası et kokusunu alan bir kurt, sabah saatlerinde şehir merkezine indi.

Gümüşhane kent merkezine bağlı Özcan Mahallesi'nde, bölgede kesilen kurbanlıkların kokusunu alan bir kurt, yiyecek bulmak amacıyla mahalleye kadar indi.

Kurdu fark eden Olcay Özdamar, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde kurdun yerleşim alanında temkinli şekilde dolaştığı ve çevreyi koklayarak yiyecek aradığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR AYDIN - Genel
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