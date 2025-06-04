Kurban Bayramı Tatili İçin Yola Çıkanlar TEM'de Yoğunluk Oluşturdu
Kurban Bayramı tatili nedeniyle erken yola çıkan sürücüler, TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yoğunluğu artırdı. Ulaşım aksaklıklarının önlenmesi için trafik ekipleri görevde.
Tatilciler erkenden yola çıktı, TEM'de akıcı yoğunluk oluştu
KOCAELİ - Kurban Bayramı tatili dolayısıyla erkenden yola çıkmaya başlayan sürücüler, TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturdu.
Bayram tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, erkenden yola çıkmaya başladı. Perşembe günü başlayacak bayram tatil öncesi bazı vatandaşlar bugünden yola çıktı. TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde zaman zaman yoğunluk oluştu. Oluşan yoğunluk, havadan görüntülendi. Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - Genel