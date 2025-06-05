Kurban Bayramı Öncesi Uyarılar: Hayvanların Bakımına Dikkat Edin

Kurbanı kesene kadar sevin, temizliğine önem verin

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz:

"Allah'a adamış olduğumuz hayvanları edep ve adap usulüne göre kesmek gerekir"

KAYSERİ - İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, kurban edilecek hayvanların alındığı andan itibaren yemesine, içmesine, temizliğine özen gösterilmesi gerektiğini söyleyerek, "Allah'a adamış olduğumuz hayvanları edep ve adap usulüne göre kesmek gerekir" dedi.

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, yarın idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara uyarılarda bulundu. Ayvaz, "Peygamber efendimiz, bir Hadis-i Şerifinde "Kurban Bayramına yetişmiş ve kurban kesecek imkanı olan bir mümin, kesebilecek olduğu halde kurbanını kesmezse bizim meçlimize yaklaşmasın" buyuruyor. Yüce kitabımızda Kur'an-ı Kerim'de kurban kesmemizi bizlere emretmektedir. Kurbanlarımızı keserken dikkat etmemiz gereken hususlar vardır. Kurbanlıklar Allah'a adanmış hayvanlardır. Onların üzerinde hem işaretler vardır hem de bir takım rakamlar vardır. Bunlar onların Allah'a ait olduğunu, kulun bu ibadeti Allah için yerine getirdiğini simgelemektedirler. Bizlerde Allah'a adamış olduğumuz hayvanları edep ve adap usulüne göre kesmek gerekir. Onlara eziyet etmemek gerekir. Kurbanlık aldığımız andan itibaren bakımına, yemesine, içmesine, temizliğine özen göstermemiz gerekir. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Habil'in kurbanının bu özelliklere sahip olduğunu, takva içerisinde kurbana hazırlanıldığını ve bu yönüyle de Allah'ın ancak özenerek Allah'a adanan kurbanları kabul ettiğini bizlere bildiriyor. Bizlerde kesene kadar kurbanımızın kabul olunması için özenmemiz ve hayvana sevgi göstermemiz gerekir" dedi.

Kurbanlığın kurban edilmesi sırasında da bu işi en iyi bilenlerin yapması gerektiğinin altını çizerek, "Bıçakların çok keskin olması lazım. Peygamber efendimiz bu işi hakkıyla yapamayan birini gördüğü zaman "Hayvancağızı iki kez mi öldürmek istiyorsunuz. Eziyet etmeyiniz" buyuruyor. Eziyet etmeyecek şekilde kurbanlarımızı kesmek lazım. Çevreye de dikkat etmemiz lazım. Uygunsuz görüntülerin oluşturacak olduğu bir takım görüntülerden kaçınmamız lazım. Dışardan başkan bir kimsede bir iyiliği yaparken hoş olmayan başka bir görüntünün de ortaya çıkmaması gerektiğini hissetmesi lazım" ifadelerini kullandı.