Kurban Bayramı'nda İstanbul Yolları Boş Kaldı
İstanbul'da kurban bayramının ilk günü E-5 ve anayollarda trafik yok denecek kadar azdı. Dron ile havadan görüntülenen yollar sakin bir atmosfer sundu.
Bayramın ilk gününde yollar boş kaldı
İSTANBUL - İstanbul'da kurban bayramının ilk gününde kurban kesim alanları ve çevresi hariç, E-5' ve anayollarda yollar boş kaldı. Yollardaki sakinlik dron ile havadan da görüntülendi.
İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı. Vatandaşların tatilde olması nedeniyle bayramın ilk sabahı E-5 karayolunda sakinlik gözlendi. Kurban kesim alanları çevresi haricinde trafiğin en yoğun olduğu E-5 karayolu Yenibosna çevresindeki boş trafik, dron ile havadan da görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN ERTURAN - Genel