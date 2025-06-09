Kurban Bayramı Dönüş Yolu Trafik Yoğunluğu

Kurban Bayramı Dönüş Yolu Trafik Yoğunluğu
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Antalya-Konya karayolunda, Kurban Bayramı tatili dönüşü yoğun trafik yaşandı. Manavgat ve Alanya'dan dönen tatilciler nedeniyle araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi.

Tatilcilerin dönüş yolunda trafik yoğunluğu

ANTALYA - Antalya-Konya karayolunda bayram tatili dönüşü yoğunluğu yaşandı.

Kurban Bayramı tatilini özellikle Manavgat ve Alanya bölgelerindeki turistik tesislerde geçiren yerli turistlerin 4 günlük tatilin son gününde dönüş yolculuğu, Antalya-Konya karayolunda trafikte yoğunluğa sebep oldu.

Antalya-Konya karayolunda, Akseki-Manavgat ve Akseki ile Seydişehir arasında oluşan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Akseki Bölge Trafik ekipleri yoğunluk olan güzergahlarda denetim yaparken sürücülere kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYŞE ÇATLI - Genel
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