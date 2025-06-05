Kurban Bayramı Arefesinde Mezarlıklara Ziyaretler Yapıldı

Kurban Bayramı Arefesinde Mezarlıklara Ziyaretler Yapıldı
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Ankara'da Kurban Bayramı Arefesi'nde vatandaşlar, yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek dua ettiler. Bayramların anlamını vurgulayan bazı ziyaretçiler, eski bayramların tadının kalmadığını dile getirdi.

Kurban Bayramı Arefesi'nde mezarlıklara ziyaret

ANKARA - Ankara'da Kurban Bayramı Arefesi'nde mezarlıklar ziyaret edildi.

Başkentliler Karşıyaka Mezarlığı'nda yakınlarını ziyaret etti.

Kurban Bayramı Arefesi'nde, mezarlıklara giden vatandaşlar yakınlarının kabri başında dua etti.

Annesini ziyaret eden Umut Eraslan bayramda ailesini göremediğinden dolayı ziyaretlerde bulunup dua ettiklerini anlatarak, "Bayramlar kıymetli. Sevdiklerini anma açısından. Ben annemi kaybettim güzel dualar güzel duygularla kendisini andık" dedi.

"Eski bayramlar daha güzeldi. Büyükler olunca daha güzeldi"

Eşiyle beraber yakınlarını ziyaret eden Hanifi Çelik ise, "Annem ve babamın vefatından dolayı biz buradayız. Zaten büyükler olmayınca bayramların pek tadı olmuyor. Biz de bu şekilde işte geliyoruz kutluyoruz artık vefat edenler için. Onları ziyaret etmek, onların ellerini öpmek ya bayramlar benim için bu anlama geliyor. Eski bayramlarımızın bir tadı tuzu kalmadı. Eski bayramlar daha güzeldi. Büyükler olunca daha güzeldi" şeklinde konuştu.

Selda Çelik de, "Çok buruk bir bayram geçiriyoruz. Onun hüznü her sene onlarla beraber birlik beraberlik içinde bir toplanıyorduk evlerinde. Güzel bir bayram geçiriyorduk ama artık o kalabalık yok. Yine de biz kendi çapımıza bayramlarımızı Rabbimizin bize verdiği farzı yerine getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT ALDI - Genel
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