Küçükçekmece'de Seyir Halindeki Araç Yanmaya Başladı

Küçükçekmece'de Seyir Halindeki Araç Yanmaya Başladı
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İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeyken yanmaya başlayan araca vatandaşlar yangın tüpü ve su dolu kovalarla müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

Küçükçekmece'de seyir halindeki araç aniden yanmaya başladı

Yol ortasında yanan araca vatandaşlar yangın tüpü ile müdahale etti

İSTANBUL - Küçükçekmece'de yanan araca vatandaşlar yangın tüpü ve içi su dolu kovalarla müdahale etti.

Olay bugün Küçükçekmece Halkalı'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halinde olan bir araç aniden yanmaya başladı. Yol ortasında yanan araca çevrede bulunana vatandaşlar yangın tüpü ve su dolu kovalarla müdahale etti. Yangın vatandaşların müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU - Genel
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