Küçükçekmece'de çöken binada kurtarma çalışmaları

Küçükçekmece'de çöken binada kurtarma çalışmaları
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Küçükçekmece'de çöken binada kurtarma çalışmaları
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Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın altından 7 yaralı çıkarılırken, göçük altında kalan 2 yaralı için kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekiplerin, kurtarma çalışmaları esnasında çıkardığı yaralılar kameraya yansıdı.

Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın altında kalan yaralıların kurtarılma çalışmaları kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın altından 7 yaralı çıkarılırken, göçük altında kalan 2 yaralı için kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekiplerin, kurtarma çalışmaları esnasında çıkardığı yaralılar kameraya yansıdı.

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken 3 katlı binadan yaralıları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi çöken binanın altından 7 kişiyi yaralı olarak çıkarırken, göçük altında kalan 2 kişi için çalışmalar sürüyor. Enkaz altından çıkarılan yararılar kameraya yansırken, kurtarılan yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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