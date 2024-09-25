Kozan'da Depreme Dayanıklı Yeni Evler İnşa Ediliyor

Depremin merkezinde depreme dayanıklı yeni evler yükseliyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Minnetli Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar evler bir taraftan yıkılırken, diğer taraftan yeni evler yapılıyor.

Minnetli Mahallesi'nde 6 Şubat Kahramanmaraş ve 25 Temmuz Minnetli merkezli 5.5 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasarlı 44 ev için yıkım çalışması sürerken bir yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ihalesi tamamlanan yeni deprem evleri bölgede yükselmeye başladı. Minnetli Mahallesi'nde orta ve ağır hasarlı 44 evin yıkımları sürerken orta hasarlı evlerin yıkım kararı ardından mahalle sakinleri hasarlı evleri boşaltmayı sürdürüyor.

Mahalle sakinlerinden İrem İnce, "25 Temmuz depremi bizim için bir felaket gibiydi. Devletimiz hemen geldi her eksiğimiz giderildi. Evlerin denetimi yapıldı yıkım kararları çıktı. Hasarlı evler tespit edildi ve inşaatlar başladı. Bölgede sürekli depremler oluyor. Biz hala tedirginiz. Evimiz orta hasarlıydı. Bugün biz de taşınıyoruz haftaya da yıkımı olacak. Yeni evler de bölgemizde hızla yapılıyor" dedi.