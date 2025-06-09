Kocaeli'de Bayram Dönüş Trafiği Akıcı Seyrediyor

Kocaeli'de Bayram Dönüş Trafiği Akıcı Seyrediyor
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Kurban Bayramı tatilinin son gününde, Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda trafik akıcı bir şekilde devam ediyor. Tatilciler dönüş yolculuğuna başlarken, zaman zaman meydana gelen kazalar trafikte aksamalara neden olabiliyor.

Bayram tatili dönüşünde Kocaeli'de trafik akıcı seyrediyor

KOCAELİ - Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilcilerin eve dönüş yolculuğu başladı. TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde trafik akıcı seyrediyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar, tatilin son günü olması sebebiyle dönüş yolculuğuna başladı. TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde ise akıcı trafiğin hakim olduğu gözlendi. Otoyolun İstanbul ve Ankara istikametinde trafik akıcı seyrederken, zaman zaman meydana gelen trafik kazaları ve araç arızaları trafiğin aksamasına sebep olabiliyor. Trafik akışının yer yer yavaşladığı güzergahlarda görev yapan ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için mesai harcıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL - Genel
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