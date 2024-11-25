Kış Uykusuna Yatmayı Unutan Ayı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Kış Uykusuna Yatmayı Unutan Ayı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi
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Kış Uykusuna Yatmayı Unutan Ayı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi
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Rize'de kış uykusuna yatmayan bir ayı, istinat duvarı üzerinde yürüdü ve su dolu bidonla oynarken görüntülendi. Ayının şaşkınlıkla kaçışı kameraya yansıdı.

Kış uykusuna yatmayan ayı ortalığı birbirine kattı

RİZE - Rize'de kış uykusuna yatmayan ayının haylazlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkeze bağlı Dörtyol köyünde kış uykusuna yatmayan ayı, 23 Kasım Cumartesi günü saat 17.58'de evlerin arka kısmında bulunan istinat duvarının üzerindeki yolda yürürken güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde evlerin olduğu bölgeye doğru duvarın üzerinde yürüyen ayının ilk önce duvarın sağ alt kısmında bulunan evleri kontrol ettiği görüldü. Sonrasında duvarın üzerindeki su dolu bidonu fark eden ayı, onunla oynamaya başladı. Bidonu devirince suyun hızlı bir şekilde aktığını gören ayı, korkarak duvarın sağ kısmında bulan çay tarım arazisine girerek hızlıca kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR - Genel
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