Kırıkkale'de Tatilcilerin Dönüş Yolculuğunda Trafik Yoğunluğu Artıyor

Kırıkkale'de Tatilcilerin Dönüş Yolculuğunda Trafik Yoğunluğu Artıyor
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Kurban Bayramı tatili sonrası 43 ilin geçiş güzergahında bulunan Kırıkkale'de, dönüş yolculuğu nedeniyle trafik yoğunluğu artmaya başladı. Özellikle Kırıkkale-Ankara D200 karayolunda yoğun araç trafiği gözlemleniyor. Emniyet ve jandarma ekipleri, trafik akışını sağlamak için kavşaklarda denetimlerde bulunuyor.

43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu yeniden arttı: Tatilciler dönüş yolcuğu sürüyor

KIRIKKALE - Kurban Bayramı tatilinin sona gününde, 43 ilin geçiş güzergahı üzerinde bulunan Kırıkkale'de dönüş yoğunluğu öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

Kurban Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu sürüyor. 43 ilin karayolu bağlantı noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de, özellikle Kırıkkale- Ankara D200 karayolunda araç yoğunluğu dikkat çekti.

Yoğunluk havadan da görüntülenirken, trafik akışının aksamaması için emniyet ve jandarma ekipleri kavşaklarda görev aldı. Ekipler, uygulama noktalarında denetimlerini sürdürürken, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Trafik yoğunluğunun artarak gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - Genel
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