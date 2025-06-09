Kırıkkaale'de Dönüş Yoğunluğu Arttı

Kırıkkaale'de Dönüş Yoğunluğu Arttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kırıkkaale'de Dönüş Yoğunluğu Arttı
Haber Videosu

Kurban Bayramı'nın son gününde, 43 ile ulaşım sağlayan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu giderek artıyor. Özellikle Kırıkkale-Ankara D200 karayolu üzerindeki yoğunluk dikkat çekerken, emniyet ve jandarma ekipleri de önlemler alıyor.

43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu yeniden arttı: Tatilciler dönüş yolcuğu sürüyor

KIRIKKALE - Kurban Bayramı tatilinin sona gününde, 43 ilin geçiş güzergahı üzerinde bulunan Kırıkkale'de dönüş yoğunluğu öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

Kurban Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu sürüyor. 43 ilin karayolu bağlantı noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de, özellikle Kırıkkale- Ankara D200 karayolunda araç yoğunluğu dikkat çekti.

Yoğunluk havadan da görüntülenirken, trafik akışının aksamaması için emniyet ve jandarma ekipleri kavşaklarda görev aldı. Ekipler, uygulama noktalarında denetimlerini sürdürürken, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Trafik yoğunluğunun artarak gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - Genel
CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Üzerlerine düşeni yapsınlar, kaya gibi arkalarındayız

Erdoğan'a seslendi: Üzerinize düşeni yapın, kaya gibi arkanızdayız
Aktivistleri kaçıran İsrail'den algı operasyonu! Paylaştıkları fotoğrafa bakın

Aktivistleri kaçıran İsrail'den algı operasyonu! Paylaştıkları fotoğrafa bakın
Türkiye, İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti

Türkiye, İsrail'in kaçırdığı iki Türk için harekete geçti
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Kalbinde, akciğerinde ciddi hasar var

Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Teknede güneş banyosu! Nagihan Karadere yaza bomba gibi girdi

Teknede güneş banyosu! Formuyla Survivor'a göz kırptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı

Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Tarsus'ta eve silahlı baskın: 2 ölü, 2 yaralı

Çocukların kavgası ile başlayan husumet eve baskınla son buldu
Dev finale Ali Koç damgası! Binlerce kişi önünde o pankartı açtı

Dev finale Ali Koç damgası! Binlerce kişi önünde o pankartı açtı
Arda Turan milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor

Milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor
UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz

Galatasaraylı yıldız penaltı kaçırdı! Uluslar Ligi şampiyonu Portekiz
Antalya'da feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi

Hatalı dönüş faciayı getirdi! Ali Yerlikaya'dan uyarı geldi
İzmir'de katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Katliam gibi kaza! 3 araç birbirine girdi, çok sayıda can kaybı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.