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Kazdağları'nda 600 Yıllık Hıdırellez Geleneği Yaşatılıyor

Kazdağları'nda 600 Yıllık Hıdırellez Geleneği Yaşatılıyor
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Tahtacı Türkmenleri her yıl 7 Mayıs'ta Hıdırellez geleneğini kutlayarak ölen yakınlarını anıyor. Mezarlıkta kurban kesen ve ikramda bulunan Türkmenler, geçmişle bağlarını güçlendiriyor.

Kazdağları eteklerinde mezarlıkta 600 yıllık Hıdırellez geleneğini sürdürülüyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nın eteklerinde yaşayan Tahtacı Türkmenleri, Orta Asya'dan gelen 600 yıllık Hıdırellez geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Her yıl 7 Mayıs'ta kırsal Tahtakuşlar Mahallesi Mezarlığı'nda bir araya gelen vatandaşlar, kurban kesip yemekler ikram ederek ölmüşlerini anıyor.

Tahtakuşlar Kırsal Mahallesi'nde yaşayan Türkmenler, yaşamını yitiren yakınlarının hayattayken sevdiği yiyecekleri ziyaretçilere ikram ediyor. Renkli yöresel kıyafetleriyle dikkat çeken Türkmen kadınları, mezarlıkta çerez, şeker, lokum dağıtarak kabirlere gül bırakıyor.

Geleneksel etkinliğe katılan Tahtakuşlar Mahallesi eski muhtarı Hasan Bozkurt, her yıl aynı tarihte mezarlığa geldiklerini belirterek, "Hıdırellez ülkemizde baharın uyanışı olarak kabul edilir. Bizler ise geçmişe uyanış olarak kabul ediyoruz. Atalarımızla buluşma, ölmüşlerle buluşma, bizim Hıdırellez anlayışımız buna dayanır." dedi.

Türkmenlerin bu geleneği Orta Asya'dan getirdiğine dikkat çeken Bozkurt, "Atalarımız için sülale bazında ocaklarımız kurban keser. Kurbanlarımızı kestikten sonra atalarımızı ziyarete geliriz buraya. Atalarımızın başında kahveler pişirilir, ikramlar yapılır, sofralar kurulur. Burada bir atayla konuşmadır bu." Dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS - Genel
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