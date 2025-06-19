Kayseri'de 2024'te 8 bin 49 kişi hayatını kaybetti

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Kayseri'de 2024 yılında 8 bin 49 kişi hayatını kaybederken, erkek ölümleri kadınların yaklaşık 2 katına ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ölümlerin 4 bin 339'unu erkekler, 3 bin 710'unu ise kadınlar oluşturdu.

Kayseri'de 2024'te 8 bin 49 kişi hayatını kaybetti

-Erkek ölümleri kadın ölümlerinin yaklaşık 2 katı oldu

KAYSERİ - Kayseri'de 2024 yılında 8 bin 49 kişi çeşitli nedenlerle hayatını kaybederken, bu sayının 4 bin 339'unu erkekler oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 20245 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Kayseri'de 2024 yılında 8 bin 49 kişi çeşitli nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Bu sayının 4 bin 339'unu erkekler oluştururken, 3 bin 710'u ise kadınlardan oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - Genel
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