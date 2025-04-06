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Kayseri Balıkçılar Sezondan Memnun: Balık Fiyatları Düştü

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Kayseri'de balık av sezonunun başlamasıyla birlikte balık fiyatlarının düştüğünü belirten balıkçılar, artan talebin sevindirici olduğunu ifade etti. Balıkçı Ercan Tunç, taze balığa ulaşmanın kolaylaştığını ve fiyatların normal seviyelerde seyrettiğini söyledi.

Balıkçılar sezondan memnun

Balık çoğaldıkça fiyat düştü

KAYSERİ - 1 Eylül 2024'te başlayan balıkçılık av sezonuna sayılı günler kala Kayserili balıkçılar sezondan memnun. Balığın bol olması nedeniyle fiyatların düştüğünü kaydeden Balıkçı Ercan Tunç; "Fiyat düşünce talep çoğalıyor" dedi.

1 Eylül 2024 tarihinde başlayan balıkçılık av sezonu, 15 Nisan'da kapanacak. Vatandaşlar sezon boyunca tezgahlarda taze balık bulma fırsatını değerlendirirken, Kayserili balıkçı Ercan Tunç sezonun iyi geçtiğini ifade etti. Kış aylarına oranla balık fiyatlarının daha da düştüğünü aktaran Tunç; "Balıkçı Ercan Tunç; "Balığın bol olduğundan dolayı sezonumuz çok güzel geçti. Hamsiyi bekledik ama çok iyi olmadı. Fiyatı Somon kışın 250 TL'ydi 175 TL'ye düştü, Alabalık 200 TL'den 150 TL'ye düştü fiyatlarımız gayet normal. Herkesin yiyebileceği şekilde fiyatlarımız. Fiyat düşünce talep biraz daha çoğalıyor" diye konuştu.

Balıkçı Tunç ayrıca vatandaşın yıl boyunca tezgahlarda taze balık bulabileceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT - Genel
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