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Kavga ihbarına giden polislere öğrencilerden sürpriz kutlama

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Kavga ihbarına giden polislere öğrencilerden sürpriz kutlama Amasya'nın Taşova ilçesinde kavga ihbarı nedeniyle bir okula giden polis ekipleri, öğrenci ve öğretmenlerin sürpriz polis günü kutlamasıyla karşılaştı.

Kavga ihbarına giden polislere öğrencilerden sürpriz kutlama

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde kavga ihbarı nedeniyle bir okula giden polis ekipleri, öğrenci ve öğretmenlerin sürpriz polis günü kutlamasıyla karşılaştı. Kavga eder gibi görünen öğrenciler kendilerini ayırmak için aralarına giren polisleri görünce bir anda Türk bayrağı açıp onları alkışladı.

Taşova Şehit Polis Ahmet Yaşar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda bir grup öğrencinin okul bahçesinde kavga ettiğini belirten öğretmenler ayırmakta güçlük çektiklerini anlatarak polisten yardım istedi.

Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, okula gittiklerinde kavga eder gibi görünen öğrencileri ayırmak için aralarına girdi. Polisleri gören öğrenciler bir anda Türk bayrağı açıp onları alkışladı. Bir anda neye uğradıklarını şaşıran polis memuru "Bu bahse konu yerde kavga konusu olumsuz. Öğrenci arkadaşlar polis haftamızı kutlamak için bize bir sürpriz yaptılar" sözleriyle telsizden durumu emniyete bildirdi. Telsizden gelen "Öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" cevabına gençler alkışla eşlik etti.

Okul müdürü Serkan Ünal, "Öğrencilerimizin isteği üzerine bir etkinlik organize ettik. Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümünü öğrencilerimiz kutlamak istediler. Bizim sloganımız 'Kavga dövüş değil, çiçekti.' Biz de zor şartlarda vatani görevini icra eden, yağmur çamur demeden çalışan polislerimize bir şekilde teşekkür etmek istedik. Küçük bir hediye, küçük bir tatlı ikramında bulunduk. Polis teşkilatımızın kuruluşunun 180. yıl dönümünü canı gönülden kutluyorum" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDOĞAN SIVACI - Genel
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