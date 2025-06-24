Katar Havayolları Uçakları İstanbul'dan Yeniden Havalandı

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Katar Havayolları Uçakları İstanbul'dan Yeniden Havalandı
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İran'ın saldırıları sonrası İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen Katar Havayolları'na ait uçaklar, ateşkes ilan edilmesinin ardından bu sabah Doha'ya hareket etti.

Katar uçakları İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı

İSTANBUL - İran'ın saldırıları nedeniyle İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen Katar Havayolları uçakları, bu sabah yeniden havalandı.

İran'ın Katar'daki ABD üslerine yönelik füze saldırısı nedeniyle Katar Havayolları'na ait uçaklar İstanbul ve Ankara'ya yönlendirilmişti. İran İsrail savaşında ateşkes ilan edilmesinden sonra İstanbul Havalimanı'nda bekleyen uçaklar yeniden havalandı. İstanbul Havalimanı'nda bekleyen Katar Havayolları'na ait 10 uçağının 7 tanesi saat 07.30 sıralarda Doha'ya hareket etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNCER CENGİZ - Genel
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