Kars'ta sağanak yağış sonrası caddeler göle döndü

Kars'ta sağanak yağış sonrası caddeler göle döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kars'ta sağanak yağış sonrası caddeler göle döndü
Haber Videosu

Kars'ta sağanak yağmur kısa sürede cadde ve sokakları göle çevirdi. Meteorolojinin sağanak yağmur uyarısında bulunduğu Kars'ta yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte akşam saatlerinde etkili olan yağmur cadde ve sokakları göle çevirirken, çok sayıda ev ve işyerinin bodrumuna su doldu. Göle dönen Faikbey Caddesi adeta göle dönerken, araçlar ise sular içerisinde ilerlemekte zorlandı. Kentte yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Kars'ta sağanak yağış sonrası caddeler göle döndü

KARS - Kars'ta sağanak yağmur kısa sürede cadde ve sokakları göle çevirdi.

Meteorolojinin sağanak yağmur uyarısında bulunduğu Kars'ta yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte akşam saatlerinde etkili olan yağmur cadde ve sokakları göle çevirirken, çok sayıda ev ve işyerinin bodrumuna su doldu.

Göle dönen Faikbey Caddesi adeta göle dönerken, araçlar ise sular içerisinde ilerlemekte zorlandı. Kentte yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
İmzaya geliyor! Süper Lig devinden Neymar bombası

İmzaya geliyor! Süper Lig devi Neymar bombasını patlatıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam var mı?

Erdoğan'a açık açık soruldu: Asgari ücrete ara zam var mı?
Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı

Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı
Rusya savaşa dahil olmaya hazırlanan ABD'yi açık açık tehdit etti

Rusya'dan ABD'ye tehdit gibi uyarı: Bunu aklınızdan bile geçirmeyin
10 milyon dolarlık dev gelir! Galatasaray forma göğüs sponsorunu açıkladı

Galatasaray'a müjde! 10 milyon dolarlık dev gelir
Nihal Candan'a yapılan çirkin yorum sonrası yapay zekadan ders niteliğinde yanıt

Yapay zekadan vicdansız yoruma tokat gibi cevap
Rusya'nın sabrı taşmak üzere! Putin, savaşın başından beri ilk kez böyle bir ifade kullandı

Putin, savaşın başından beri ilk kez böyle bir ifade kullandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.