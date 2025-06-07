Kars'ta Boz Ayı Dron ile Görüntülendi

Kars'ta Boz Ayı Dron ile Görüntülendi
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Kars'ta Boz Ayı Dron ile Görüntülendi
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğa yürüyüşü yapan vatandaşlar, ormanlık alanda dolaşan boz ayıyı dron ile görüntüledi. Ayının dere kenarında salına salına gezmesi ve sonra ormanlık alana hızla kaçması dikkat çekti. Sarıkamış'ta boz ayılarıyla karşılaşmak artık sıradan bir olay haline geldi.

Kars'ta boz ayı böyle görüntülendi

KARS - Kars'ta boz ayı be kez dron ile kaydedildi. Salına salına gezen ayı anbean kaydedildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğa yürüyüşü yapan vatandaşlar, ormanlık alanda boz ayı ile karşılaştı. Hiçbir şeye aldırış etmeden dolaşan ayı, dron ile kaydedildi.

Dron ile kaydedilen görüntülerde dere kenarında salına salına gezen ayı, bir müddet sonra dronu fark etmesi ve daha sonra ormanlık alana doğru hızla koşması yer alıyor.

Boz ayılarıyla sık sık gündeme gelen Sarıkamış'ta vatandaşlar artık bu duruma alışmış görünüyor. İlçe merkezine kadar gelen boz ayılar ise vatandaşlara alışmış görünüyor. Bazı vatandaşlar ise Sarıkamış'ta görülen boz ayıları 'sıradan bir gün' diyerek sosyal medyalarından paylaşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET SEFA ÇETİNKAYA - Genel
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