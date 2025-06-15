Kars'ta 4 bin 267 Öğrenci LGS Heyecanı Yaşıyor

Kars'ta 4 bin 267 öğrencinin LGS heyecanı başladı

KARS - Kars'ta 4 bin 267 öğrenci, 161 okul, 247 salonda ve 587 öğretmenin gözetiminde Liselere Hazırlık Sınavı için sınava girecekleri salonlara alındı.

Kars'ta öğrenciler, Liselere Geçiş Sınavı kapsamında sınava girmek üzere okullara geldi. Okul girişinde öğrencilere belgelerine bakılarak içeri alındı.

LGS kapsamındaki sınavı kentte 161 okul 247 salonda başladı. Kentte 4 bin 267 öğrenci sınava girecekleri okullara geldi. 587 öğretmenin görev aldığı sınav başlarken, okul bahçelerinde bulunan öğrenci velileri ise öğrencilerin sesten dikkatlerinin dağılmaması için bahçe dışına çıkarıldı.

Çocuğunu sınava getirdiğini belirten öğrenci velisi Murat Kılıçbey, "Çocuklarımızın bugün tabi heyecanlı günü, LGS sınavına girecekler. Büyük bir hazırlık yaptı hepsi, bütün ailelere ve çocuklarımıza başarılar diliyorum. Bu eğitim süreci için ilk adım, bundan sonrada üniversite sürecinde 4 yıllık bir maraton başlayacak. Bu ilk adım olduğu için strese girmeye gerek yok. Daha sonrasında daha büyük sınavlar karşılarına çıkacak. Çocuklarımıza gerekli gayreti gösterdikten sonra biraz rahat bıraktık" dedi.

LGS bugün 2 oturum şeklinde yapılacak. İlk oturum saat 09.30'da başladı. 2'inci oturum 11.30'da başlayacak. Sözel alanda öğrencilere 50 soru yöneltilecek ve 75 dakika süre tanınacak. Sayısal alanda 40 soru için 80 dakika süre verilecek.