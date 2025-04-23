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Karaman'da 23 Nisan Coşkusu

Karaman'da 23 Nisan Coşkusu
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Karaman'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında öğrencilerin gösterileri büyük ilgi gördü. Kutlamalar, çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törenlerde öğrencilere ödüller verildi ve gösteriler alkışlandı.

Karaman'da 23 Nisan coşkusu

KARAMAN - Karaman'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında mink öğrencilerin yaptıkları gösteriler izleyenlerden büyük alkış aldı.

Kutlamalar, sabahleyin Cumhuriyet Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla baladı. Daha sonra kutlamalara Kemal Kaynaş Stadyumu'nda devam edildi. Buradaki törene, Karaman Valisi Fatih Çiçekli ile il protokolü katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından şiirler okunarak gösterilere geçildi. Birbirinden güzel gösterilerin yapıldığı kutlamaları vatandaşlar ayakta alkışladı. Kutlamalar resim, şiir ve kompozisyon ile spor dallarında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesi ve yapılan geçit töreniyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - Genel
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