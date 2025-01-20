Kara Ocak şehitleri Ankara'da anıldı

ANKARA - Sovyet Ordusu'nun Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 20 Ocak 1990 tarihinde gerçekleştirdiği Kara Ocak Katliamı'nın şehitleri Ankara'da düzenlenen etkinlikle anıldı.

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve dayanışma Vakfı, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Türk Devletleri Teşkilatı koordinasyonunda "35. Yıl Dönümünde 20 Ocak 1990 Olayları: Azadlığa Giden Yolun Asimetrik Savaşı" konulu etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Sovyet Ordusu'nun Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 20 Ocak 1990 tarihinde gerçekleştirdiği Kara Ocak Katliamı'nın şehitleri anıldı.

Kuran Tilavetiyle başlayan programda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Sovyet ordusu ile Ermeni askerleri ikisi birlikte Bakü'de işlenen bir insanlık suçu ve demokrasi havarisi kesilen bütün devletler suskun, hiç kimseden ses çıkmıyor. Sivil halka karşı göz göre göre bir katliam ama çok şükür Azerbaycan'ın ikiz kardeşi Türkiye sokaklarda bugün bizler de bir partinin mensubu olarak sokaklardayız. O acıyı iliklerimize kadar yaşadık" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program katılımcıları "Kanlı Ocak Resim Sergisi"nin açılışına katılarak sergiyi gezme imkanı buldu.