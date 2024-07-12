Hindistan'dan Pakistan'a saldırı hazırlığı iddiası: İstihbarat aldık

Komşu ülkeler savaşın eşiğine geldi: Saldırıya hazırlanıyorlar
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı

İmamoğlu için alınan bantlı önlem 2 kişinin daha başını yaktı
Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma

Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda

İki şehrimizde kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutta

Kanser tedavisi gören polis memuruna duygulandıran sürpriz

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzun yıllar polislik görevini sürdüren ve Kocaeli'de kolon kanseri tedavisi gören Zafer Dursun'u mesai arkadaşları hastanede yalnız bırakmadı. Ellerinde pasta ile hastaneye gelen ekip, Dursun'u selamlayarak kısa sürede iyileşmesi için güzel dileklerde bulundu.

Kanser tedavisi gören polis memuruna, meslektaşlarından duygulandıran sürpriz

KOCAELİ - Uzun yıllar polislik görevini sürdüren ve Kocaeli'de kolon kanseri tedavisi gören Zafer Dursun'u mesai arkadaşları hastanede yalnız bırakmadı. Ellerinde pasta ile hastaneye gelen ekip, Dursun'u selamlayarak kısa sürede iyileşmesi için güzel dileklerde bulundu.

Uzun yıllar polislik görevini sürdüren Zafer Dursun kolon kanserine yakalandı. Hastalığı sebebiyle zor zamanlar geçiren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Zafer Dursun, İzmit'te özel bir hastanede tedavisini sürdürürken, mesai arkadaşları kedisini yalnız bırakmadı. Resmi ekip araçları ve motosikleti polisler, ellerinde pasta ile Dursun'u hastanede sürpriz yaparak moralini yükseltti. O anları gören polis memuru Dursun'da duygulu anlar yaşadı.

Kanser tedavisi gören polis memuruna duygulandıran sürpriz
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.