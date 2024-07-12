Kanser tedavisi gören polis memuruna duygulandıran sürpriz

Kanser tedavisi gören polis memuruna, meslektaşlarından duygulandıran sürpriz

KOCAELİ - Uzun yıllar polislik görevini sürdüren ve Kocaeli'de kolon kanseri tedavisi gören Zafer Dursun'u mesai arkadaşları hastanede yalnız bırakmadı. Ellerinde pasta ile hastaneye gelen ekip, Dursun'u selamlayarak kısa sürede iyileşmesi için güzel dileklerde bulundu.

Uzun yıllar polislik görevini sürdüren Zafer Dursun kolon kanserine yakalandı. Hastalığı sebebiyle zor zamanlar geçiren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Zafer Dursun, İzmit'te özel bir hastanede tedavisini sürdürürken, mesai arkadaşları kedisini yalnız bırakmadı. Resmi ekip araçları ve motosikleti polisler, ellerinde pasta ile Dursun'u hastanede sürpriz yaparak moralini yükseltti. O anları gören polis memuru Dursun'da duygulu anlar yaşadı.