Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı Korteji: Çocuklar Neşelendi

Ramazan Bayramı kortejinde çocuklar doyasıya eğlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kahramanmaraş'ta Ramazan korteji düzenledi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı'nın coşkusunu yaşatmak amacıyla Ramazan Bayramı kortej yürüyüşü düzenledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Namık Kemal Mahallesi'nde özellikle depremden etkilenen çocuklara moral vermek ve bayram sevincini doyasıya yaşamalarını sağlamak amacıyla organize edilen etkinlikte çocuklar bayramın neşesine ortak oldu. Etkinlik kapsamında, Kahramanmaraş sokakları rengarenk oldu. Bando takımlarının neşeli marşları eşliğinde ilerleyen kortejde, çocukların sevdiği palyaçolar gösteri düzenledi. Bakanlık yetkilileri, kortej boyunca çocuklara bayram şekeri ve çeşitli hediyeler dağıttı. Yüzleri gülen çocuklar, unutulmaz bir bayram günü yaşadı. Etkinlik, deprem sonrası zor günler geçiren çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturdu.

Korteje Katılan Atilla Erimhan, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün tatlı bayram gününde çocuklarımızı sevindirdi. Harika bir panayır, çocukları görüyorsunuz ne kadar neşeliler. Tabi bu neşeye ortak olmak lazım onu da bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Ben de çocukluğumu burada yaşıyorum" dedi.

Namık Kemal Mahalle Muhtarı Muhammet Yetişmiş, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum tarafından Namık Kemal Mahallemize kurulmuş olan etkinlik çadırından dolayı teşekkür ediyorum. Depremden sonra Dulkadiroğlu ilçemizde ilk defa böyle bir etkinlik oldu. Bundan dolayı da çocuklarımız da mutlu oldu. Buraların unutulmaması lazım" diye konuştu.

Kortej ve panayıra katılan Emir Ateş, "Panayırı çok güzel buldum ve çocuklar çok güzel şekilde eğlendi. Panayırda bando takımı ilgimi çekti, palyaçolar ve oyuncular dikkatimi çekti" şeklinde konuştu.

Etkinliğe atı ile katılan ve ilgi odağı haline gelen Mehmet Ceritlioğlu, "Programımız çok güzel başladı ve çocuklarımızın bu şekilde mutlu olmaları bizleri çok etkiledi" dedi.

Etkinlik organizatörlerinden Seher Kılıç ise, "Biz artık Kahramanmaraşlıyız ve hatta Namık Kemal Mahallesi sakinleriyiz. Onlarla bütünleştik, iyi ki buradaydık. Bakanımız Murat Kurum'a çok teşekkür ediyorum. Bütün mahalleyi çok seviyorum, onların saf sevgisini görmek benim bütün yorgunluğumu aldı" diye konuştu.