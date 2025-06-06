Kafe Sahibi Müşterileri İçin Vinçle 40 Metre Yüksekliğe Çıkardı

Müşteri manzara isteyince, kafe sahibi vinç çağırdı

Vinçle yükselerek tavla oynayıp çay içtiler

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde bir kafeye gelen 2 kişi teras manzarası isteyince kafe işletmecisiyle arasında geçen 'vinç çağırayım mı ?' diyaloğu gerçek oldu. Vinçle 40 metre yüksekliğe çıkan 2 müşteri tavla oynayarak çay içti.

Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde bulunan butik kafeye gelen 2 kişi işletme sahibiyle şakalaşarak teras manzarası sordu. İşletme sahibinin şaka yapmak maksadıyla sorduğu 'Vinç çağırayım mı ?' Sorusuna "evet" yanıtı veren müşterilere vinç çağrıldı. Vinç ile 40 metre yüksekliğe çıkartılan 2 kişi çay içerek tavla oynadı. O anlar dron kamerasıyla görüntülenirken yapılan şakanın gerçek olması herkesi hayrete düşürdü. 40 metre yükseklikte orman manzarasında çay içerek tavla oynayan kişileri görenlerde merakla izledi.

"Vincin sahibi de çılgın çıktı"

Yaşanılan durumu anlatan işletme sahibi Neslişah Zengin, "Dün akşam 2 müşterimiz gelerek açık alanda çay içmek istedi bende vinç çağırayım size isterseniz dedim onlarda tamam dedi bende çağırdım. Arnavutköy yeşil alanların bol olduğu bir yer şu anda yüksekte oturarak çay içip tavla oynuyorlar manzara eşliğinde. Biz şakalaşmıştık ama gerçek olabileceğini vinç işletmecisinin bunu kabul edebileceğini bilmiyordum oda çılgın çıktı" dedi.

"Kafeci arkadaşım arayınca kıramadım"

Vinç operatörü Mehmet Sayit Kahraman, "Arkadaşlar burada keyif yapıyorlar geldiler biz yüksekte çay içmek istiyoruz. İşletme sahibi arayınca benim arkadaşım kendisi şaşırdım ama geldim tamam dedim. Bizde zevk alarak bekliyoruz" diye konuştu.