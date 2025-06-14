Jandarma Genel Komutanlığı'nın 186'ncı kuruluş yıl dönümünde şehitler kabri başında anıldı

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Jandarma Genel Komutanlığı'nın 186'ncı kuruluş yıl dönümünde şehitler kabri başında anıldı
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Jandarma Genel Komutanlığı'nın 186'ncı kuruluş yıl dönümünde şehitler kabri başında anıldı Jandarma Genel Komutanlığının 186'ncı kuruluş yıl dönümünde jandarma şehitleri, kabirleri başında anıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 186'ncı kuruluş yıl dönümünde şehitler kabri başında anıldı

İSTANBUL - Jandarma Genel Komutanlığının 186'ncı kuruluş yıl dönümünde jandarma şehitleri, kabirleri başında anıldı. Şehit mezarlarını ziyaret eden Jandarma personeli ve protokol üyeleri kabirlere karanfil bırakarak dua etti.

Jandarma Genel Komutanlığının 186'ncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Anma programına İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, komutanlar ve askerler katıldı. Şehitlikteki ziyaretin ardından Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Katılımcılar, aziz şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - Genel
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