Özel'e yumruk atan saldırgan: Bir anda kendimi kaybettim

Özgür Özel'e neden saldırdı? Emniyetteki cevabı bir hayli ilginç
Özgür Özel'e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var

İşte saldırganın yeni ifadesi! Biriktirdiği para hiç de fena değil
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi
Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Kimse beklemiyordu! Meclis'te kürsüye gelip AK Parti'den istifa etti

İzmirli Dağcılar Cilo Dağı'nın Reşko Zirvesine Ekipmansız Tırmandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmirli 6 kişilik dağcı grubu, Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan Hakkari'deki Cilo Dağı'nın Reşko Zirvesi'ne ekipmansız bir şekilde tırmandı. Tırmanış, yaklaşık 7 saat sürdü.

İzmirli dağcılar Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesine ekipmansız tırmandı

İZMİR - İzmirli 6 kişilik dağcı grup, Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan Hakkari'deki 4 bin 135 metre yüksekliğindeki Cilo Dağı'nın Reşko Zirvesi'ne, ekipmansız başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi.

İzmir Ekstrem Dağcılık ekibi, Türkiye'nin en büyük ikinci zirvesi olan 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağının Reşko Zirvesi'ne tırmandı. 6 dağcı, ilk olarak 2 bin metre yükseklikteki Serpel Yaylası'ndan 20 kiloluk kamp yükü ile bin metre irtifa alarak kamp alanına vardı. Daha sonra sabah 4.30 sıralarında zirve yürüyüşüne başladı. 6 dağcının yer yer kar ve buz kayalarının bulunduğu bölgede 14 Temmuz gününde ekipmansız olarak yaptığı tırmanış, yaklaşık 7 saat sürdü.

İzmirli Dağcılar Cilo Dağı'nın Reşko Zirvesine Ekipmansız Tırmandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
Ankara'dakl cinayette kan donduran detay: Bir gün boyunca cesetle durup sonra kendini vurmuş

Komşusunu öldürdü, bir gün boyunca cesetle kalıp kendini vurdu
Fenerbahçe'de Ali Koç, canlı yayında taraftarlarına seslenecek

Fenerbahçe'de kazan kaynadı! Ali Koç canlı yayına çıkıyor
Kaçırmaya çalıştıkları kadın direnince öldürdüler! Kan donduran anlar kamerada

Kaçırmaya çalıştıkları Bahar direnince böyle öldürdüler
Mehmet Şimşek: Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına maliyecileri koyacağız

"Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına maliyecileri koyacağız"
Nisan ayı enflasyonu belli oldu! İşte kiralara yapılacak zam oranı

Nisan ayı enflasyonu belli oldu! İşte kiralara yapılacak zam oranı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz

Özgür Özel'e yapılan saldırı sonrası AK Parti'den net çıkış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.