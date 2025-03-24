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İstanbul Valisi Davut Gül Şehzadebaşı Camii'nde İnceleme Yaptı

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İstanbul Valisi Davut Gül, izinsiz gösteriler sırasında zarar gören Şehzadebaşı Camii ve haziresini inceledi. Protestolar, yolsuzluk ve terör soruşturmalarını hedef alıyordu. Camiye gelen tepkiler sosyal medyada da gündem oldu.

İstanbul Valisi Davut Gül, Şehzadebaşı Camii ve haziresinde incelemelerde bulundu

İSTANBUL - İstanbul Valisi Davut Gül, Saraçhane Parkı çevresinde devam eden izinsiz gösterilerde zarar gördüğü belirtilen Şehzadebaşı Camii ve haziresinde incelemelerde bulundu. Vali Gül, cami içerisi, avlusu, haziresi ve çevresinde oluşan zarara ilişkin yetkililerden bilgi alırken, cami ve çevresindeki göstericilerin görüntülerine tepki yağdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmaları ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Saraçhane Parkı çevresinde izinsiz gösteriler düzenleyen grupların tahrip ettiği belirtilen Şehzadebaşı Camii ve haziresindeki görüntüler büyük tepki çekti. İstanbul Valisi Davut Gül de zarar gördüğü belirtilen Şehzadebaşı Camii ve haziresinde incelemelerde bulundu. Cami içerisi, avlusu, haziresi ve çevresinde oluşan zarara ilişkin yetkililerden bilgi alan Vali Gül, bölgede bulunan emniyet mensuplarıyla da sohbet etti. Mimar Sinan'ın "Çıraklık eserim" dediği cami ve çevresindeki göstericilerin görüntülerine ise sosyal medyadan da tepki yağdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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