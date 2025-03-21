İstanbul Valiliği alınan tedbirlere ek olarak kapanacak yolları açıkladı

İSTANBUL - İstanbul Valiliği, 4 gün süreyle alınan tedbirlere ek olarak 21- 22 Mart arasında kapatılacak yolları açıkladı.

İstanbul Valiliği, 19-23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle bazı metro hatları ile yolların trafiğe kapatıldığı duyurmuştu. Valilik tarafından alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların kapatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "19 Mart'ta Valiliğimizce alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verilmiştir. Yeni karar doğrultusunda 21 Mart Cuma günü saat 14.00 ile 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00 arası trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir:

Saat 14.00 itibariyle kapanacak yollar:

- Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar" ifadelerine yer verildi.

Alternatif yollar ise "- 10.Yıl Caddesi, - Namık Kemal Caddesi, - Sahil Kennedy Caddesi, - E-5 D100 Karayolu" şeklinde açıklandı.