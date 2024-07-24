İstanbul semalarında gökkuşağı şöleni

İstanbul semalarında oluşan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu

İSTANBUL - İstanbul semalarında sabahın ilk saatlerinde yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görenleri mest etti.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası gün doğumunda oluşan gökkuşağı Avcılar semalarında görüntülendi. Yağmur bulutları ile birlikte oluşan gökkuşağı görenleri kendine hayran bırakırken adeta kartpostallık manzaraya sahne oldu.