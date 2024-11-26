İstanbul Semalarında Gökkuşağı Görsel Şölen Sunuyor

İstanbul semalarında oluşan gökkuşağı kendine hayran bıraktı

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı manzarası kendine hayran bıraktı.

İstanbul'da dün gerçekleşen yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı görenleri mest etti. Oluşan gökkuşağı megakentin birçok noktasından görülürken, görsel bir şölen oluşturdu. Öte yandan, Beylikdüzü'nde de görülen gökkuşağı, vatandaşların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar gökkuşağını cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, manzaranın da tadını çıkardı.