İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı Yoğunluğu

İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı Yoğunluğu
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Kurban Bayramı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda bin 642 uçuş gerçekleştirilecek ve 245 bin 401 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor. Havalimanında yolcu yoğunluğu gözlemlendi, havayolu şirketleri ek seferler düzenliyor.

İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu

İstanbul Havalimanı'ndan bugün bin 642 uçuş gerçekleştirilecek

İSTANBUL - Kurban Bayramı'nı yurt içi ve yurt dışı tatil noktalarında geçirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu. Bugün havalimanından bin 642 uçuş gerçekleştirilmesi, 245 bin 401 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu devam ediyor. Bugün başlayan Kurban Bayramı tatili nedeniyle havalimanında aralıklarla yolcu yoğunluğu gözlemlendi. Yoğunluk nedeniyle terminal binaları girişleriyle x-ray kontrol noktalarında kuyruklar oluştu. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA yetkilileri giriş kapıları ve x-ray kontrol cihazlarını açık tutarak yolcuların herhangi bir aksaklık yaşamadan daha hızlı geçmesini sağlıyor. Bugün havalimanından bin 642 uçuş gerçekleştirilmesi beklenirken, 245 bin 401 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor. Bayram tatilinin memleketinde değerlendireceğini ifade eden Emrah Bayhan, "Kurban Bayramı için tatile için memleketim Bitlis Tatvan'a gidiyoruz. 9 günlük bir tatil planladık bayramı orada geçireceğiz. Tatilimizi Kurban Bayramı'na denk getirmeye çalıştık. Dışarıda büyük bir trafik vardı havalimanına girerken de yolcu yoğunluğu vardı. İyi bir tatil olmasını diliyorum" dedi.

THY'de rekor beklentisi

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yolcu talebini karşılamak havayolu şirketleri ek seferler düzenliyor. Bu bağlamda 378 ek sefer planlayan Türk Hava Yolları bugün gerçekleşmesi planlanan bin 292 sefer ile en yüksek sefer sayısı rekorunu kıracak. THY'nin dışında AJet 69, Pegasus 103 SunExpress ise 30'un üzerinde ek sefer planladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNCER CENGİZ - Genel
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