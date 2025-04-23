İstanbul'daki Depremin Panik Anları Diş Kliniğinde Kameraya Yansıdı
İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depreme diş kliniğinde yakalanan vatandaşlar, panik halinde kendilerini dışarı attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'daki depreme diş kliniğinde yakalanan vatandaşların panik anları kamerada
İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme diş kliniğinde yakalanan vatandaşlar, tedavilerini yarıda bırakarak kendilerini dışarı attı.
İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar büyük panik yaşadı. Beylikdüzü'nde bir diş kliniğinde tedavilerinin devam ettiği esnada depreme yakalanan vatandaşların, büyük bir panikle dışarı kaçtığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel